«كايرو شو» تحتفل بعيد ميلاد أحمد عز على المسرح

احتفلت أسرة مسرح «كايرو شو»، المنتجة لعرض «علاء الدين»، بعيد ميلاد الفنان أحمد عز في ختام العرض الخاص للمسرحية، الذي أقيم مساء أمس، احتفالا وتقديرا لمجهودات وتضحيات الأطقم الطبية والأطباء الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة «كورونا».

وكان سبق انطلاق العرض ممرا شرفيا أثناء دخول الأطباء والأطقم الطبية وأسرهم، شاركت به كل أسرة «كايرو شو» المتواجدة بمسرح «الموفنبيك» 6 أكتوبر، وعلى رأسهم المخرج والمنتج مجدي الهواري، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني.

وقدم أحمد عز وكافة أبطال العمل، تحية خاصة للحضور، واعربوا عن تقديرهم لكل مابذلوه، مؤكدين إن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه لهم.

ومن المقرر أن «علاء الدين» ستستأنف عروضها الجماهيرية بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بحفلات ماتينيه وسواريه.

وكان الفنان أحمد عز، قد أعرب عن سعادته بعودة المسرح، لافتا إلى إن عرض «علاء الدين» الذي يعد أولى تجاربه المسرحية سيستأنف حفلاته الشهر الجاري، وتحديدا يومي الخميس والجمعة 23 و24 يوليو على مسرح «كايرو شو» بالسادس من أكتوبر، بعرضين خاصيين لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والفرق والطواقم الطبية المختلفة.

وشدد أحمد عز على أن هذا أبسط ما يمكن أن يقدمه هو وكل زملائه من فريق عمل «علاء الدين» وأسرة مسرح «كايرو شو» لهؤلاء الأبطال وأسرهم، عرفانا وتقديرا لتضحياتهم العظيمة وجهودهم البطولية من أجلنا جميعا.

مسرحية «علاء الدين» إخراج مجدي الهواري، وأحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، و هشام اسماعيل، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة.