روحاني يتوقع استمرار تفشي كورونا في إيران حتى العام القادم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن انتشار فيروس كورونا المستجد سيستمر حتى نهاية العام، وربما يتواصل في العام القادم أيضا، لأن من الصعب تحديد تاريخ لنهاية هذا المرض ، كما أنه قد يتضاعف مستقبلا.

وأضاف روحاني اليوم السبت خلال إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، " لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج أو لقاح لهذا المرض، كما أننا لم نتوصل إلى شروط السلامة اللازم تحقيقها لمواجهته"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي معرض الاشارة الى بدء الموجة الثانية لتفشي كورونا في إيران والعالم، أكد روحاني أن اللجنة الوطنية وضعت خطتين رئيسيتين لاحتواء هذا المرض في مرحلته الجديدة؛ الأولى تنص على الزام المواطنين باستخدام الكمامات في الأماكن العامة المسقوفة ومراكز العمل مع اتباع كامل التعليمات الصحية، والثانية حظر التجمعات واقامة مراسم الفرح والحزن والضيافات داخل البلاد.

وأضاف، أن الإحصائيات على مدى الاسبوعين الاخيرين في البلاد تشير إلى بدء المنحى التنازلي للموجة الثانية في العديد من محافظات البلاد نظرا لتنفيذ هذه التعليمات المشددة.

وبالنسبة إلى موضوع إقامة مراسم عاشوراء الحسينية (ع) في هذا العام، أكد روحاني ضرورة إحياء هذه المناسبة الدينية العظمى، ودعا إلى تضافر الجهود بين الشعب الإيراني المؤمن والعلماء والمؤسسات الدينية المعنية في سياق اتباع التعليمات الصحية والوقائية المحددة.

وتابع روحاني أن الشعب الإيراني منذ أكثر من خمسة أشهر يعاني من فيروس كورونا وأكثر من عامين يتعرض لأقسى أنواع الحظر الأمريكي ولكنه صامد وبكل قوة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباءالمسجلةصباح اليوم السبت بتوقيت طهران، بلغت الاصابات بكورونا في إيران 286 ألفا و523 والوفيات أكثر من 15 ألفا.