وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء المدرسة اليابانية

تفقد صلاح ميرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، المدرسة اليابانية التى يجرى إنشائها بمدينة الخارجة.

وأوضح ميرغنى، أن المدرسة المصرية اليابانية يتم إنشائها على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومكونة من 3 أدوار تحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، بالإضافة إلى صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة، وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه.

وقال إنه تم تفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة ومتابعة العمل بتنجيل ملاعب المدرسة بتوجيهات من السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومنح المدرسة 2000 م2 نجيل طبيعى، وذلك لتنجيل فناء المدرسة بالكامل، ضمن مبادرة المدارس الخضراء بالمحافظة.