أستراليا: إقامة مركز خدمة طوارئ لدور المسنين في ملبورن لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، اليوم السبت، أنه سيتم إقامة مركز خدمة طوارئ لدور رعاية المسنين في ملبورن، حيث تكافح ولاية فيكتوريا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد بلوغ الحالات النشطة إلى أكثر من 4000 حالة.

وقالت سلطات الصحة، إن حالات الإصابة تنتشر بسرعة في دور رعاية المسنين بولاية فيكتوريا، حيث تم تسجيل 536 حالة إصابة نشطة في 38 من هذه الدور.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيال أندروز، اليوم السبت، إن هناك 357 حالة جديدة لفيروس كورونا، تم تسجيلها في الساعات الـ24 الماضية و5 حالات وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بولاية فيكتوريا إلى 61، ثلثهم في دور رعاية المسنين وحصيلة الوفيات في استراليا إلى 145.

ومن المقرر أن تتركز مهمة مركز خدمة الطوارئ لدور رعاية المسنين بولاية فيكتوريا على الحيلولة دون تفشي الفيروس في دور الرعاية والاستجابة السريعة بفرق طبية ودعم موظفي رعاية المسنين وأسر المرضى.

وأضاف هانت أنه سيتم تكليف الجيش بمساعدة موظفي الرعاية الصحية والمساعدة في توفير عمليات الاتصالات والنقل.

وقال هانت للصحفيين: "إنها خطوة مهمة إلى الأمام للمساعدة في ضمان رد سريع، عندما ترد تلك الحالات".

وحدود ولاية فيكتوريا مع الولايات الأخرى مغلقة ويجب أن يرتدي المواطنون في ملبورن كمامة، إذا غادروا منازلهم.

وعلى الرغم من المراقبات الحدودية الصارمة، فإن العديد من حالات التفشي في ولايات أخرى لها صلة بولاية فيكتوريا.