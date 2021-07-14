استمرار حظر حركة المرور الفردية في منطقة الفيضانات في غرب ألمانيا

من المنتظر أن يستمر حظر حركة المرور الفردية غدا الاثنين في منطقة الفيضانات الواقعة على نهر آر غربي ألمانيا.



وأعلنت إدارة الخدمات والإشراف عن نقل أطنان من النفايات من المنطقة المتضررة من كارثة الفيضانات مشيرة إلى أن هناك مزارعين يقومون بتقديم الدعم لشركات التخلص من النفايات في نقلها إلى مكبات.



ويأتي حظر حركة المرور الفردية من أجل إتاحة السير الحر لسيارات نقل النفايات.



من جانبه، قال فلوريان شتاتفلد من رئاسة شرطة كوبلنتس:" فقط إذا تم إبعاد النفايات بأسرع ما يمكن من المناطق المتضررة، عندئذ سنتمكن من إعادة إنشاء البنية التحتية شيئا فشيئا مرة أخرى وسنزيل المخاطر الصحية المحتملة عبر نقل القمامة".



ومن المنتظر أن يتم فرض قيود على حركة سير السيارات أيضا على الطريق السريع ايه61 الذي ستسير عليه أيضا سيارات نقل النفايات.



وسُمِحَ اليوم للمسعفين المتطوعين بالعودة إلى منطقة الأزمة على متن حافلات مكوكية تابعة لمبادرة خاصة، وقالت مديرة فريق الحماية المدنية بيجونا هيرمان :"كل مساعد ليس مرغوبا وحسب بل هناك حاجة ماسة إليه".



وكان قد طُلِبَ إلى المسعفين المتطوعين أمس السبت بمغادرة المنطقة حول باد نوينار-ارفايلر بسبب التخوف من هطول أمطار غزيرة والوضع الغامض لحركة المرور.