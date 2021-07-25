بينيت: مليون شخص في إسرائيل يعرضون صحة الجميع للخطر

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الدعوة للإسرائيليين للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد: "أكثر من مليون مواطن يمكنهم تلقي التطعيم لم يتطعموا بعد، وبذلك فإنهم يعرضون صحة ورزق جميع مواطني إسرائيل لخطر".

وأضاف :"يمكنني فهم الأشخاص الذين كانوا يخشون من تلقي التطعيم في بادئ الأمر، عندما كان كل شيء جديدا ولم يكن لدينا خبرة كبيرة. لكن الآن، وقد تلقى أكثر من مليار شخص حول العالم التطعيم فعلا وبما أن كافة الدول تشهد مدى فعالية وأمان ذلك، فقد حان الوقت لاتخاذ الخطوة الإضافية والتوجه لتلقي التطعيم".

وقال إن الحكومة ستبحث في وقت لاحق اليوم خطة وزارتي التربية والتعليم والصحة تمهيدا لإطلاق العام الدراسي في الأول من سبتمبر.

وشدد :"كلما زاد عدد الوالدين الذين سيحرصون الآن، خلال الصيف، على تطعيم أبنائهم، سيكون العام الدراسي أكثر سلاسة".

وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكورونا في إسرائيل، التي يتجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، خمسة ملايين و 757553 شخصا، بينما حصل على الجرعتين الموصى بهما خمسة ملايين و292589 شخصا. وبلغ عدد الإصابات النشطة اليوم 11390.