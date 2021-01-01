مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهبة باب المغاربة

الأكثر قراءة
مصادر حكومية: التعديل الوزاري المرتقب يشمل 10 وزراء.. ومشاورات حول حقيبة سيادية
عمرو عبدالجليل يعتذر عن نقل شائعة حول وفاة دلال عبدالعزيز: أتحمل المسئولية
سد النهضة.. عباس شراقي: إثيوبيا توقفت عن الملء إجباريا وفشلت أمام شعبها
مصطفى بكري: أتوقع قرب التعديل الوزاري بالحكومة.. وتغيير 16 محافظا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.