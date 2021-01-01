مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهبة باب المغاربة

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اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.