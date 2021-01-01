 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهبة باب المغاربة - بوابة الشروق
الأحد 25 يوليه 2021 12:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهبة باب المغاربة

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 10:30 ص

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى المبارك، ونفذوا جولة استفزازية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك