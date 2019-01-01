 تعليق العمل في أحد مصانع شركة كيا بكوريا الجنوبية بعد إصابة العشرات من العاملين بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليق العمل في أحد مصانع شركة كيا بكوريا الجنوبية بعد إصابة العشرات من العاملين بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 9:24 ص

أعلنت شركة كيا كورب، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تعليق العمل في أحد مصانعها الثمانية المحلية غدا الاثنين، وذلك بعد إصابة العشرات من العاملين في المصنع بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم الشركة القول إنه ربما يتم تمديد قرار التعليق بناء على نتائج اختبارات فيروس كورونا بالنسبة للعاملين في الشركة.

ويشار إلى أن المصنع، الذي يقع جنوب سول، يقوم بإنتاج 320 ألف وحدة سنويا.وتمتلك كيا ثمانية مصانع محلية في كوريا وسبعة مصانع في الخارج، ثلاثة منها في الصين ومصنع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتنتج المصانع إجمالي 84ر3 مليون وحدة .


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