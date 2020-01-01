أعلن فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، التشكيل الرسمي لراقصي التانجو في مواجهة المنتخب الوطني، صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم في المركز الثاني للمجموعة الثالثة متساويا مع إسبانيا برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، خلف أستراليا المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما يقبع المنتخب الأرجنتيني في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويدخل منتخب الأرجنتين الأولمبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.

خط الدفاع: هيرنان دو لا فونت، نوهان بيريز، فاكوندو ميدينا وكلاوديو برافو.

خط الوسط: بيدرو ديلا فيجا، فاوستو ماريانو فيرا، مارتين بايرو وإزيكويل باركو.

الهجوم: أدولفو جايش وأليكسيس ماك اليستير.