قال رئيس حي الجمرك بالإسكندرية اللواء حسام الشيخ، إنه تم تسكين 36 أسرة من متضرري عقار "السيالة" المائل، والذي تم إخلاؤه تماما من السكان أمس السبت، بعد تعرضه لميل بواقع 20 سم، بمدرستي رأس التين وكرموز.

وأضاف "الشيخ" في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن مقاول الهدم سيبدأ اليوم الأحد في إزالة 10 طوابق من العقار تباعًا؛ لتخفيف الأحمال، وفق رأي اللجنة الهندسية.

وأوضح الشيخ، أن العقار تم بنائه بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي و18 دورا علويا ويضم 36 شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار إلى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

ومن جانبها، قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الدكتورة ماجدة جلالة، في تصريحات صحفية، إنه تم إمداد الأهالي ببطاطين وأسرة ومستلزمات المعيشة ووجبات جاهزة، وجارٍ تحديد التعويضات المناسبة للأهالي المتضررة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم 14 شارع خطاب وناصية عبدالمجيد اللبان بنطاق حي الجمرك.

وشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.