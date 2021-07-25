طالبات بالبحيرة: امتحان التاريخ طويل ويحتوي على نقاط صعبة

قالت طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، إن امتحان التاريخ، اليوم الأحد، طويل وبه بعض النقاط الصعبة، ولكنه بالمجمل في مستوى الطالب المتوسط.



وقالت الطالبة إيمان سلامة، بلجنة مدرسة الثانوية بنات بدمنهور، إن الامتحان جاء طويلًا وبه بعض النقاط الصعبة، وأغلب الامتحانات تأتي طويلة جدا وتحتاج إلى وقت أكبر.



وأضافت شيماء باهي، أن الامتحان أسئلته طويلة لكنه سهل، وبعضها كان متوقع والوقت غير كافٍ بالنسبة لعدد الأسئلة.



من جانبها أكدت أماني عبد الحميد، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط واحتوى على بعض النقاط الصعبة وأسئلته طويلة وتحتاج وقت أكبر.



من جهته أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتهاء امتحانات اليوم للشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة دون معوقات، موضحا أنه تم انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات، وربطها مع الغرفه المركزية لمتابعة الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية، وأن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 8733 طالبا وطالبة، و11 طالبا من المكفوفين يؤدون الامتحان بمدرسة النور للمكفوفين.