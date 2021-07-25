 السودان: تمديد الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تمديد الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 9:55 م

أصدر والي ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان) المهندس عبدالله شنقراي، أمر طوارئ، بتمديد حالة الطوارئ الصحية في الولاية لمدة أسبوع آخر، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ الصحية وفقا لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا.

وشدد أمر الطوارئ على ضرورة اتباع الاشتراطات والاحترازات الصحية الكاملة، وتطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف هذا الأمر.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت أمس رصد زيادة في المعدل الطبيعي للوفيات في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، لافتة إلى أنها تتقصى الآن أسبابها ومدى علاقتها بتفشي وباء كورونا.

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