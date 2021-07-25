 بعد مقتل جنديين.. الدفاع التركية تؤكد استمرار عملياتها في شمال سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد مقتل جنديين.. الدفاع التركية تؤكد استمرار عملياتها في شمال سوريا

العمليات التركية في سوريا
العمليات التركية في سوريا
(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:40 م
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، استمرار عملياتها في شمال سورية، وذلك عقب إعلان الوزارة عن مقتل جنديين تركيين هناك بالأمس.

وقالت الوزارة في بيان أن "العمليات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية ضد الإرهابيين الذين أصابوا سيدة بريئة في منطقة درع الفرات، مستمرة.، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

وأوضحت أن سبعة مدنيين أصبيوا بجروح اليوم الأحد في قصف صاروخي من جانب عناصر مسلحة تصنفها أنقرة على أنها جماعات إرهابية، على مدينة عفرين، شمالي سورية الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".

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