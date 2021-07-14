إدراج مدينة تشيوانتشو الساحلية الصينية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أُدرجت مدينة تشيوانتشو الساحلية الواقعة بشرقي الصين، على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، اليوم الأحد، ما رفع إجمالي المواقع الصينية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى 56 موقعا.

وقبلت اليونسكو "تشيوانتشو" (وهي متجر العالم في عهد أسرتي سونج ويوان بالصين)، موقعا ثقافيا في قائمتها للتراث العالمي في الدورة الـ44 الجارية للجنة التراث العالمي التي عقدت في فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبسبب وقوعها على سهول ضيقة على طول الخط الساحلي لمقاطعة فوجيان، فإن تشيوانتشو كانت أكبر الموانئ العالمية على طول طريق الحرير التاريخي البحري، وخاصة في عصر أسرة سونج الصينية الحاكمة (960-1279) وعصر أسرة يوان الصينية الحاكمة (1271-1368).