جامعة طنطا: زيادة الأبحاث المنشورة دوليا لعلماء الجامعة بالنصف الأول من 2021

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا لعلماء الجامعة خلال النصف الأول لعام 2021، حيث بلغ عددها 1081 بحثا، موضحا أن ذلك انعكس أثره على تحقيق مؤشر استشهاد علمي وصل إلى 1.59، وهو أعلى من المعدل العالمي وهو (1).

وأضاف أن استراتيجية جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمي.

وأوضح أن إجمالي النشر العلمي الدولي للجامعة خلال النصف الأول للعام الجارى حتى نهاية شهر يونيو 2021، بلغ 1081 ورقة بحثية حسب البيانات المستخرجة من قاعدة البيانات العالمية Scopus، من بينها 982 ورقة بحثية نشرت في دوريات علمية دولية، و11 ورقة بحثية نشرت في مؤتمرات علمية دولية، و59 مقالا مرجعيا، و2 فصل فى كتب.

وأشار إلى أن الإنتاج العلمي المنشور لباحثي الجامعة غطى كل التخصصات العلمية في العلوم الطبية والأساسية والهندسية والزراعية والإنسانية، وقد ساهمت الجامعة بنسبة 4.96% من الإنتاج العلمي للجمهورية.

وتابع أن الزيادة في عدد الأبحاث المنشورة فى CiteScore Quartile (Q1-Q4)، كانت فى مجلات الربع الأول Quartile Q1، زادت نسبة النشر إلى 47.8%، (491 بحثا)، ومجلات الربع الثانى إلى 31.4% (322 بحثا)، ومجلات الربع الثالث إلى 15% (154 بحثا)، ومجلات الربع الرابع إلى 5% (60 بحثا)، مع منتصف 2021، وقد انعكس ذلك على تحقيق مؤشر استشهاد علمي وصل إلى 1.59، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ (1).