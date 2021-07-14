تستضيف حكومة إيطاليا في الفترة من 26-28 يوليو الجاري، مؤتمر ما قبل القمة لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، والذي سيُمهد الطريق للاجتماع الأممي الرفيع المستوى المزمع عقده في سبتمبر المقبل، من خلال الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة من جميع أنحاء العالم للاستفادة من قوة النظم الغذائية لتحقيق تقدم في كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ويُعتبر مؤتمر ما قبل القمة في روما، الذي يُعقد تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، هو المؤتمر الذي يسبق القمة "قمة للشعوب" والتي ستجمع بين الشباب والمزارعين والشعوب الأصلية والمجتمع المدني والباحثين والقطاع الخاص والقادة السياسيين ووزراء الزراعة والبيئة والصحة والتغذية والتمويل، من بين مشاركين آخرين.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن هذا الحدث يهدف إلى تقديم أحدث المناهج العلمية لتطوير النظم الغذائية من جميع أنحاء العالم، وإطلاق مجموعة من الالتزامات الجديدة من خلال تكاتف الجهود وحشد التمويل والشراكات الجديدة، وسيتم تحقيق كل هذا من خلال تعزيز المشاركة المتنوعة من جميع الجهات للكشف عن أوسع نطاق من الحلول وتحقيق أقصى قدر من التأثير معًا.

ومن خلال مؤتمر ما قبل القمة، ستُعيد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية تأكيد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان للجميع، وضمان حصول الفئات الأكثر تهميشًا على فرصة للمشاركة في عملية القمة والمساهمة فيها والاستفادة منها.

وسيتولى مؤتمر ما قبل القمة تقييم التقدم المحرز، ووضع الأساس لقمة طموحة ومثمرة بشأن النظم الغذائية للأمم المتحدة، والتي ستعقد في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.