تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، معتدل على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

بورسعيد 25 31

الإسكندرية 24 30

شرم الشيخ 28 37

أسوان 28 40

كاترين 20 30

الإسماعيلية 25 34