 البر الرئيسي الصيني يسجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

د ب ا
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 10:15 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 32 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل خمس إصابات محلية العدوى، بينما البقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 92529 حالة، بينهم 692 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 87201، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض.

ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

 


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