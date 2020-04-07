نشرت قناة «أون تايم سبورتس» التسجيل الصوتي لحديث بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مع إذاعة جنوب إفريقيا والتي تحدث فيها عن تناول لاعبي النادي الأهلي الكحوليات.

واستعانت قناة أون تايم سبورتس بمترجم خاص لترجمة النص الذي تحدث فيه موسيماني عن تناول لاعبي الأهلي الكحوليات والذي أكد من خلاله أن الأهلي فريق كبير ولاعبوه ملتزمون بالدين لانه أكثر العوامل قوة.

وكان نص حديث موسيماني كالتالي: «هنا لا توجد مشكلات في أسلوب الحياة لأن الدين مسيطر وقوي، اذا مع فريقي السابق كان هناك مشكلة يوميا اكشف عن الكحوليات، لكن هنا لا أحد يشرب الخمر».

واضاف: «لا أقول أنهم جميعا لا يشربون الكحوليات لكنني أضمن لك أن 99% لا يشربون الخمر أو يذهبون لأماكن السهر بالفعل لا يذهبون لأن هذا النادي كبير ولأنهم إذا ذهبوا الكل سيعرفهم».