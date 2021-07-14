 بيلوسي تعتزم طلب مساعدة كينزينجر في التحقيق في أعمال الشغب بالكونجرس - بوابة الشروق
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بيلوسي تعتزم طلب مساعدة كينزينجر في التحقيق في أعمال الشغب بالكونجرس

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:43 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:43 م
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد إنها تعتزم طلب المساعدة من النائب الجمهوري أدام كينزينجر للانضمام إلى لجنة تقوم بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت يوم 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، لتتجاوز بذلك مقاطعة من قادة الحزب الجمهوري.

وقالت بيلوسي اليوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" إن "هذه ستكون خطتي"، في إشارة إلى تعيين كينزينجر وربما جمهوريين آخرين، لكنها قالت إنها ستقوم أولا بالتحدث إلى كينزينجر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بيلوسي قولها "إنه وجمهوريين غيره، أعربوا عن رغبتهم في تقديم الخدمة"، على الرغم من سحب زعيم الأقلية الجمهورية كيفن ماكارثي يوم الأربعاء مرشحيه الجمهوريين الخمسة عندما اعترضت بيلوسي على اثنين منهم.

وكانت بيلوسي قد رشحت بالفعل الجمهورية ليزتشيني من ولاية وايومينج لعضوية اللجنة التي من المقرر أن تعقد أول جلسة استماع بعد غد الثلاثاء.

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