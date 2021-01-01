اعتذرت انالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشار عن استخدام كلمة "زنجي" في إحدى المقابلات.



وكتبت بيربوك عى موقع تويتر اليوم الأحد :" كان هذا خطأ ويؤسفني" مشيرة إلى أنها تعرف بالأصل العنصري لهذه الكلمة وبالتجريح الذي يعانيه أصحاب البشرة السمراء بسببها، واستخدمت بيربوك في الإشارة إلى هذه اللفظة عبارة " الكلمة المبدؤة بـ N" وهو الحرف الذي تبدأ به هذه الكلمة بالألمانية.



وأوضحت بيربوك أنها حكت في المقابلة عن معاداة السامية والعنصرية عن حادثة وقعت في مدرسة في منطقتها حيث رفض تلميذ كتابة قصة مصورة في ورقة تدريبات لأن هذه الكلمة مذكورة بها وقالت بيربوك:" للأسف فإنني أثناء تسجيل المقابلة اقتبست هذه الكلمة خلال الوصف الانفعالي لهذه الحادثة التي لا توصف، ومن ثم فإنني أعدت استخدامها بنفسي".



وأضافت بيربوك أنها أدركت هذه الكلمة أثناء التسجيل وقالت إن حزب الخضر والمجلس المركزي ليهود ألمانيا الذي أجرى معها المقابلة، فكرا في أخذ رد فعل على هذا الموضوع حيث تم وضع صوت صفير في التسجيل محل هذه الكلمة في المقابلة التي نشرتها بيربوك تحت تغريدتها.