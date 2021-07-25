 السودان يتطلع للإسراع في تشكيل الآلية العليا لمراقبة اتفاق السلام - بوابة الشروق
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السودان يتطلع للإسراع في تشكيل الآلية العليا لمراقبة اتفاق السلام

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:04 م

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بالتركيز على الآلية العليا لمراقبة ومتابعة تقييم اتفاقية السلام.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن اللقاء تناول ضرورة الإسراع في تشكيل هذه الآلية، والتي تضم إلى جانب حكومة السودان، الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ودول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج) وتشاد وجنوب السودان وآخرين.

كما تطرق اللقاء لقضايا العدالة الانتقالية ومواصلة الحوار مع "الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو"، والحوار مع عبد الواحد محمد نور رئيس "حركة جيش تحرير السودان".

واستمع عضو مجلس السيادة، لتقرير من رئيس البعثة حول زيارته لمنطقة كاودا (في جنوب كردفان)، ولقاءاته مع قيادات "مجلس التحرير" و"الحركة الشعبية" ومواطني المنطقة، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل من أجل استكمال السلام مع الحركة الشعبية شمال.

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