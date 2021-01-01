 بالفيديو.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل - بوابة الشروق
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بالفيديو.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل

نور رشوان
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 3:47 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 3:47 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر لقطات تم تصويرها جوًا لكثبان رملية تجتاح منازل في منطقة برايا دوس إنغليسيس البرازيلية.

وقامت قوات الدفاع المدني بإخلاء المنازل في هذه المنطقة من السكان؛ وذلك نظرًا لكونها عرضة للانهيار.


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