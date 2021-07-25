محافظ مطروح يشارك في افتتاح معرض ديارنا بمارينا

حضر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، في مارينا 5 بالساحل الشمالي.



وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الافتتاح، إن الوزارة حريصة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية؛ مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين، لافتة إلى أن هناك تنوع في المعروضات، فضلا عن اتباع الإجراءات الاحترازية وتنظيم القائمين على المعرض.



وأضافت "القباج" أن مدينة العلمين تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، مؤكدة أنه في العام الماضي أقيم المعرض لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، موضحةً أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السادسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا، بما يتلاءم مع أجواء المصايف.



وشارك في الافتتاح الفنان سماح الصريطي، ومحمد أبو داود، وداليا البحيري، وابتهال الصريطي.