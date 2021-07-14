 ميركل تصل إلى بايرويت لحضور مهرجان موسيقى ريتشارد فاجنر - بوابة الشروق
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ميركل تصل إلى بايرويت لحضور مهرجان موسيقى ريتشارد فاجنر

ميركل
ميركل
(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:28 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 7:28 م
وصلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد بحضور زوجها يوأخيم زاور إلى مدينة بايرويت جنوب ألمانيا لحضور عروض مهرجان بايرويت لموسيقى ريتشارد فاجنر.

وكانت ميركل ترتدي سترة برتقالية اللون وتنورة سوداء طويلة، واستغرق ظهور ميركل وزوجها دقيقتين ثم دخل الزوجان سريعا إلى داخل قاعة العرض.

كما وصل أيضا إلى المدينة رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر برفقة زوجته كارين باومولر-زودر التي كانت ترتدي فستانا من الدانتيل بلون أزرق داكن.

وظهرت وزيرة البنية التحتية دوروتيه بير في فستان فضي يلمع كالمعدن.

ومن المنتظر أن تبدأ عروض مهرجان بايرويت بإخراج جديد لأوبرا " الهولندي الطائر".

وبسبب قيود كورونا، اتسم مسار المشاهير في المهرجان بدرجة أعلى من التحفظ حيث خلا من السجادة الحمراء كما لم يتم لهواة التفرج بالوقوف أمام مبنى العرض.

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