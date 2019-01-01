منظمة أبحاث: تقنيات الرياضيين قد تفيد قوات الجيش في التأقلم سريعا مع المرتفعات

أفادت دراسة حديثة أجرتها منظمة البحث والتطوير الدفاعية في الهند (DRDO) أن التقنيات التي يستخدمها الرياضيون لتحسين أدائهم، يمكن استخدامها للتأقلم بشكل أسرع مع القوات العسكرية التي يتم نشرها في المناطق المرتفعة.

وأشار الباحثون إلى أنه منذ أن أقيمت الألعاب الأولمبية على علو شاهق في مكسيكو سيتي عام 1968، حظيت فائدة التدريب على المرتفعات أو في ظروف نقص الأكسجين لتحسين أداء التمارين الهوائية باهتمام كبير بين الرياضيين والمدربين والعلماء، لذلك يوصى بتدريب نقص الأكسجة المتقطع (IHT) عند مستوى سطح البحر قبل الانتقال إلى ارتفاعات عالية كنهج للتأقلم السريع، وقد يكون هذا النهج مفيدًا في تقليل حدوث داء المرتفعات الحاد ويؤدي إلى تأقلم أفضل على ارتفاعات عالية في مدة أقصر.

ويتكون تدريب الأكسجة المتقطع (IHT) من جلسات يُطلب فيها من الفرد أن يتنفس هواء منخفض الأكسجين أو منخفض الأكسجين لبضع دقائق بالتناوب مع فترات من التنفس بفرط التأكسج أو الهواء الطبيعي، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن استخدام تدريب الأكسجة المتقطع (IHT) في الطب الرياضي يحسن الأداء البدني ويحث على التأقلم المسبق دون أي تدخلات دوائية.

كما تبين أن التعرض لنوبات نقص الأكسجة المعتدلة ينتج عنه آثار مفيدة من خلال تنشيط الاستجابات التكيفية في جسم الإنسان ويحمي من ارتفاع ضغط الدم وإصابات عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب والربو القصبي.

وقد تم تقسيم ثلاثين من أفراد الجيش إلى مجموعتين، وتم إدارة تدريب الأكسجة المتقطع (IHT) لمدة أربع ساعات يوميًا لمدة أربعة أيام عند مستوى سطح البحر وخلال 24 - 48 ساعة تم نقلهم جواً إلى 11700 قدم في لاداخ، تم تحليل العلامات الحيوية والمعلمات الحيوية.

وأظهرت الاختبارات أن التعرض لتدريب الأكسجة المتقطع (IHT) قلل من علامات الإجهاد التأكسدي وعزز مستوى مضادات الأكسدة مما يسهل التأقلم بشكل أسرع مع الارتفاعات العالية.

ونشرت نتائج الدراسة، التي أجراها ستة علماء من منظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO) للدفاع لعلم وظائف الأعضاء والعلوم المرتبطة بها، في يونيو 2021.. وفقا للدراسة، ترتبط الارتفاعات العالية بالعديد من التحديات البيئية مثل انخفاض درجة الحرارة، والرياح عالية السرعة، والإشعاعات المؤينة، وانخفاض مستويات الأكسجين، ما يؤدي إلى انخفاض في الأداء البدني والعقلي.

وقد يتسبب الصعود السريع إلى ارتفاعات عالية دون التأقلم المناسب في إحداث آثار ضارة بالصحة وكذلك الإضرار بالقدرات التشغيلية، كما يمكن أن يؤدي التأقلم المناسب إلى حل المشكلات وتقليل شدة المرض.

ويعد هذا أمرًا حيويًا في السياق الهندي حيث ينشر الجيش عددًا كبيرًا من الجنود في المناطق المرتفعة في المسارح الشرقية والغربية، وتعمل منظمة البحث والتطوير الدفاعية (DRDO)، وكذلك المديرية العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة على تقنيات ومنهجيات مختلفة لتقليص فترة التأقلم والتخفيف من مرض الجبال، وينقسم بروتوكول التأقلم الحالي إلى ثلاث مراحل موزعة على 11 يومًا.