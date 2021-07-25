انقسم قراء جريدة «الشروق»، حول فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم «مش أنا» بطولتها مع الفنان تامر حسني.

وجاءت نتيجة الاستبيان الذي أجراه موقع «الشروق»، لمعرفة آراء القراء حول تأييد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم «مش أنا»، كالآتي:

31.5% تؤيد

36% ترفض

32.6% غير مهتم

وثارت خلال الأيام الماضية أزمة كبيرة بين صناع فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة، حيث هاجمت حلا انتشار الكليب الذي يجمعها بتامر حسني من فيلم «مش أنا»؛ لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما وتم بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى، بحسب وصفها.

وأصدر مجلس إدارة نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكي، بياناً قال فيه: «يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة كأن الموهبة التي منحها الله المبدعين خطيئة».

وشددت النقابة على أنها «لن تقف ساكنة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية وتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة»، وأكدت دعمها الكامل للإبداع والمبدعين في جميع الفنون بشكل عام، والمهن التمثيلية بشكل خاص»، مشيرة إلى أن «خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها».