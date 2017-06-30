استهلكت إندونيسيا، أكبر زارعي نخيل الزيت في العالم، 3ر4 مليون كيلولتر من وقود الديزل الحيوي في النصف الأول من هذا العام، وفقا لوزارة الطاقة والموارد المعدنية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة قولها في بيان إن استهلاك وقود الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل في الفترة من يناير إلى يونيو يمثل 7ر46% من هدف العام بأكمله البالغ 2ر9 مليون كيلولتر.

وعلى الرغم من أن القيود على التنقل بسبب وباء كورونا أدت إلى تباطؤ استخدام الوقود في قطاعي النقل والصناعة، إلا أن الحكومة متفائلة بأن وقود الديزل الحيوي سوف يحقق هدف الاستهلاك بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت الحكومة.

وتفرض إندونيسيا تفويضا يتطلب من تجار الوقود استخدام وقود زيت النخيل الحيوي المخلوط بنسبة 30% منه مع 70% من الديزل لمحاولة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.