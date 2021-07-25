9 آلاف طالب بالثانوية العامة بأسيوط يؤدون امتحان التاريخ

أدى اليوم 9062 طالبا بالثانوية العامة "القسم الأدبي" الامتحان في مادة التاريخ في 98 لجنة موزعين بمحتلف مراكز المحافظة وسط تكثيف أمني، واستعدادات خاصة وإجراءات احترازية وفرتها مديرية التربية والتعليم لهذا الشأن.



وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان في مادة التاريخ يبلغ (9062 ) بينهم (73) طالب STEM و(8) طلاب بلجنة السجن، و12 طالبا بلجنة المكفوفين.



وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه منذ بداية الامتحانات لم يتم رصد آية انتهاكات تعطل عملية الامتحان.



وأوضح أنه تم دعم لجان امتحانات القرى الملتهبة جنائيا بتعزيزات أمنية من قوات الأمن، وتوسيع دائرة الكردون الأمني لتأمين تواجد الطلاب بمحيط المدرسة وداخلها.



وفي نفس السياق ذكر مصدر بغرفة عمليات مديرية أمن أسيوط، أنه تم تحرير 6 محاضر لعدد من طلاب الثانوية العامة بلجان المحافظة المختلفة، وذلك لمحاولتهم الغش وإحداث شغب داخل اللجان.