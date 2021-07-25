سيدة عجوز تحمل كلبا على ظهرها لإنقاذه من الفيضانات الكارثية في الصين

تبادل الصينيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لسيدة تحمل كلبا لونه بني على ظهرها، خلال الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة تشنغتشو الصينية.

وتظهر الصورة سيدة مسنة تساند رجلا عجوزا، ويسيران في مياه الفيضانات التي غمرتهما حتى الركبتين، فيما كانت تحمل كلبا كبيرا بني اللون على ظهرها؛ لإنقاذه من الغرق، على الرغم من كبر سنها، في لافتة إنسانية، دفعت الناس حولها للبكاء.

وتشهد عدة مناطق في الصين منذ الأسبوع الماضي، هطول أمطار تاريخية لم تحدث منذ 1000 عام، أدت لتدمير مدن بالكامل، ووفات عشرات الأشخاص وإجلاء الآلاف، فيما ظهرت السيارات وكأنها حبيبات صغيرة تتحرك في صحن كبير مليء بالماء.

وأظهر مقطع فيديو متداول بين النشطاء الصينيين على موقع تويتر، قوة الرياح التي أدت لسقوط المارة في الشارع بشكل مفاجيء، فيما تواصل قوات الحماية المدنية إنقاذ العالقين من مياه الفيضانات.

واجتاحت الأمطار الغزيرة، يوم الخميس الماضي، مقاطعة خنان الأكثر تضررا، ما أدى لنزوح مئات الآلاف من الأشخاص وأضرار اقتصادية بقيمة 1.22 مليار يوان، أي حوالي 190 مليون دولار.

ووقعت واحدة من أكثر المشاهد المروعة للكارثة تحت الأرض في الخط 5 من مترو أنفاق تشنغتشو، فخلال ساعة الذروة المسائية يوم الثلاثاء، حوصر مئات الركاب في ارتفاع المياه، حيث تدفقت السيول في النفق وتسربت إلى العربات، ونشر البعض مقاطع فيديو وطلبوا المساعدة عبر الإنترنت، وصدمت الناس مقاطع الفيديو الدرامية التي أظهرت أشخاصًا يتشبثون بمقابض السقف لإبقاء رؤوسهم فوق المياه المرتفعة، لتتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 500 راكب من خط مترو الأنفاق الذي غمرته المياه، فيما قتل 12 شخصًا وأصيب 5 آخرون.