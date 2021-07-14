رئيس لجنة فحص العقار المائل بالإسكندرية يوضح مصير السكان

قال الدكتور التوني محمود التوني، رئيس اللجنة الهندسية المسؤولة عن فحص عقار الإسكندرية المنهار، إن المقاول مستعد لإزالة العقار بمجرد انتهاء السكان من نقل أثاثهم وممتلكاتهم، لافتًا إلى أن المحافظة تدبر للمواطنين أماكن إيواء سريع في مدارس مجاورة لحين التصرف معهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة تعمل على إنهاء المشكلة دون إضرار المارة، موضحًا أنها تنظر إلى الأمور بشكل فني أكثر من الشكل الإداري لدرء الخطر فقط.

ونوه إلى أن إزالة العقارات المخالفة إداريًا يؤدي إلى إزالة مناطق بأكملها، قائلًا إن محافظة الإسكندرية شهدت منذ الفترة ما بين عام 2010 وحتى 2015 إنشاء عدد من العمارات مخالفة لاشتراطات البناء.

وذكر أن عمر العقار المائل بالإسكندرية لم يتحاوز 6 سنوات، مشيرًا إلى أن طريقة انهيار العقارات القديمة أسهل؛ لأن حدوث مشكلة في العقارات الجديدة يؤدي إلى تحركها من الأساس ككتلة قوية ومتماسكة.

وأوصت اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة عقار الإسكندرية المائل بحي الجمرك، بإزالة 10 طوابق من المبنى بالإضافة إلى طابق الخدمات.

وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولى، الصادر اليوم الأحد، بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل وزن الطوابق المشار إليها.