الصحة العراقية: تسجيل 150 ألف إصابة بسلالة دلتا خلال أقل من شهر بالكرخ

ذكرت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا (دلتا) خلال أقل من 30 يوما في دائرة صحة الكرخ.

وقال مدير إعلام صحة الكرخ زياد حازم ، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، "إن منافذ التلقيح شهدت تسجيل أعلى معدل للتطعيم خلال يوم واحد بواقع 41 ألف شخص في عموم البلاد، بينما سجلت الدائرة أكثر من 44 ألفا خلال عطلة عيد الأضحى".

وأضاف أن "مستشفيات الكرخ تشهد زحاما بأعداد مصابي كورونا، مع وجود أكثر من 500 شخص من الحالات الشديدة والحرجة، إلى جانب أكثر من 15 ألف إصابة في الحجر المنزلي".

من جهته، دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي ، الجهات ذات العلاقة إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء بإطلاق حملة شاملة لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الجوالة .. محذرا من أن "الوضع المتفاقم للإصابات الجائحة ينذر بكارثة خطيرة، نتيجة عدم التزام المواطنين بالوقاية وضعف الوعي الصحي".