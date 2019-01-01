مقتل 3 أشخاص وتشريد ما يقرب من 25 ألفا في الفلبين بسبب الأمطار الموسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حوادث نتجت عن الأمطار الموسمية الغزيرة والرياح الشديدة في الفلبين، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الأحد.

وقالت وكالة الكوارث الفلبينية إن ما يقرب من 25 ألف شخص تشردوا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن امرأة تبلغ من العمر 39 عاما توفيت يوم الجمعة في مدينة باجيو شمالي البلاد عندما سقطت شجرة وحطمت سيارة أجرة كانت تستقلها.وأصيب شخصان أيضا في الحادث.

وقالت الشرطة إن مزارعا يبلغ من العمر 35 عاما وفتى ،15 عاما، قتلا في إقليم إلوكوس نورتي شمالي البلاد عندما ضربتهما صاعقة. فيما أصيب ثلاثة آخرون في الحادث.

وقال مارك تيمبال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية أن ما إجمالية 87 ألفا و 493 شخصا تأثروا بالطقس السيئ منذ الأسبوع الماضي عندما اجتاح إعصار إن-فا شمالي الفلبين.