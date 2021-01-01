رئيس وزراء اليابان يهنئ لاعب الجودو تاكاتو ناوهيسا على فوزه بالميدالية الذهبية لوزن 60 كيلوجراما

هنأ رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي اليوم /الأحد/ لاعب الجودو الياباني تاكاتو ناوهيسا على فوزه بالميدالية الذهبية لوزن 60 كيلوجراما للرجال في أولمبياد طوكيو، وذلك في اتصال هاتفي جرى معه.

وقال سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) - إن الإنجاز الذي حققه تاكاتو أعطى آمالا وأحلاما للعديد من الأطفال والشباب، مضيفا أنه شاهده في نصف النهائي والنهائي وتابع مثابرته وتصميمه على الفوز.

يشار إلى أن تاكاتو قد تغلب على التايواني يانج يونج وي في النهائي، ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة التي نشأت بالبلاد.