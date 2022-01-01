التقى رئيس المجلس الرئاسى القائد الأعلى للجيش الليبى محمد المنفي، اليوم الاثنين، رئيس الأركان العامة الليبية فريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن رئيس الأركان العامة قدم إحاطةً كاملة للقائد الأعلى حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة والإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة طرابلس، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر يوم /الجمعة/ الماضي، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة للخطر.