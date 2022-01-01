وصول أكثر من 14 الف طن كاكاو إلى موانئ التصدير في كوت ديفوار خلال الأسبوع الماضي

قال مصدر مطلع على البيانات الحكومية في كوت ديفوار إن مزارعي البلاد أرسلوا 14291 طن من محصول الكاكاو إلى موانئ التصدير خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 24 يوليو الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كمية الكاكاو التي وصلت إلى الموانئ خلال الأسبوع السابق عليه بلغت 9944 طن فقط.

كما بلغ إجمالي كميات الكاكاو التي وصلت موانئ التصدير منذ بدء موسم التصدير في أول أكتوبر الماضي 365ر2 مليون طن، مقابل نحو 35ر2 مليون طن في الموسم السابق.

وكانت شركتا يونايتس أوف أولام إنترناشونال وكارجيل من أكبر الشركات التي اشترت الكاكاو من كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم خلال الموسم الحالي.