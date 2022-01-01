زيلينسكي معلقا على تخفيض توريدات الغاز الروسي: موسكو بدأت حرب غاز مفتوحة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن التخفيض الجديد لتوريدات الغاز الروسي إلى أوروبا يعد بمثابة شكل من أشكال "الإرهاب" من جانب روسيا للغرب.

وفي رسالته التي بثها عبر الفيديو مساء اليوم الاثنين، قال زيلينسكي:" هذه حرب غاز مفتوحة تشنها روسيا على أوروبا الموحدة" مشيرا إلى أن روسيا بهذا تظهر مرة أخرى أنها لا تكترث بمصير الناس. وقال إن روسيا تعمل على تجويع الناس من خلال منع صادرات الحبوب الأوكرانية وتتركهم يعانون في ظل البرد والفقر والاحتلال.

يأتي ذلك تعليقا على إعلان شركة جازبروم الروسية للطاقة اعتزامها تخفيض جديد في تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى 20% اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وبررت الشركة ذلك بضرورة إصلاح توربين آخر في الخط الذي يعتبر أهم خط إمداد بالغاز لألمانيا.

وقال زيلينسكي: "هذه ببساطة أشكال مختلفة للإرهاب".

ورأى زيلينسكي أن روسيا تنظر إلى أوروبا باعتبارها تمثل تهديدا آخر، وقال إن على الغرب أن يرد الضربة، وأضاف أنه يجب مواصلة تشديد العقوبات على روسيا بدلا من التفكير في إعادة التوربين الذي تم إصلاحه في كندا.

وتابع زيلينسكي:" افعلوا كل شيء من أجل تخفيض إيرادات روسيا ليس من الغاز والنفط فقط بل كذلك من الصادرات الأخرى التي لا تزال باقية"، وحذر من أن كل علاقة تجارية جديدة مع روسيا هي "وسيلة محتملة للضغط بالنسبة لروسيا".