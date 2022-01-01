الرئيس الصيني يبعث رسالة تهنئة إلى رئيسة الهند الجديدة

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، رسالة تهنئة إلى دروبادي مورمو بمناسبة توليها منصب رئيسة جمهورية الهند.



وأشار شي، في رسالته، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، إلى أن الصين والهند جارتان مهمتان لبعضهما البعض، مؤكدا أن العلاقات الصحية والمستقرة بين الصين والهند تتماشى مع المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما، وتؤدي كذلك إلى السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم .



وقال شي إنه يعلق أهمية كبيرة على العلاقات الصينية الهندية، وعلى استعداد للعمل مع مورمو لتعزيز الثقة السياسية المتبادل، وتعميق التعاون العملي، والتعامل بشكل صحيح مع الخلافات، ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام على المسار الصحيح.