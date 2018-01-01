كوريا الجنوبية تسعى لاستئناف حوار السياسة الدفاعية مع اليابان

أكد مصدر مطلع كوري جنوبي، أن بلاده تسعى إلى استئناف الحوار الثنائي بشأن سياسة الدفاع على مستوى العمل مع اليابان، والذي توقف منذ عام 2018 وسط الصراع بين البلدين.

وأوضح المصدر وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول بتعزيز شراكة "موجهة نحو المستقبل" مع طوكيو على الرغم من الخلافات الدبلوماسية المطولة التي نشأت إلى حد كبير عن استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، وقد أعلنت إدارة يون عن التزامها بتعاون أمني ثلاثي أقوى يشمل الولايات المتحدة أيضا.

وتضاءلت التبادلات الثنائية المتعلقة بالدفاع بشكل ملحوظ منذ أن حلقت طائرة دورية بحرية يابانية على ارتفاع منخفض على نحو خطير فوق سفينة حربية كورية جنوبية، متهمة السفينة بتثبيت رادار التحكم بإطلاق النار على طائرة دورية يابانية في ديسمبر عام 2018.