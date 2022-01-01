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مصر
كامل الوزير عن سارقي صناديق إشارات السكة الحديد: هيشوفوا نهار أسود
مستشار وزيرة التضامن لـ الشروق: برنامج «فرصة» يستهدف دعم 50 ألف أسرة لإقامة مشروعات
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف عن الخطوة المقبلة وموعد اجتماعه
سد النهضة.. المبعوث الأمريكي مايك هامر يصل القاهرة في مستهل جولته الأفريقية
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البرازيل تسجل 9 آلاف و823 إصابة بكورونا في 24 ساعة
رئيسة وزراء مولدوفا: نخشى غزوا روسيا محتملا
ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022
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عمر صلاح: أردت إثبات نفسي أمام الزمالك.. وهدف زيزو أثر علينا
رئيس اتحاد جدة: طارق حامد؟ تعاقدنا مع لاعب برتبة محارب
روقا: تركيزنا على مباراة فيوتشر.. والجماهير تعطينا حافز كبير للتتويج بالدوري
رأي
فن
وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومي للمسرح
الجونة تستقبل 30 مبدعا في أسبوع الجونة للصورة
ديانا حداد تكشف عن ألبومها الجديد بعد غياب 8 سنوات: مختلف عن المعتاد
أصالة بعد طرح أغاني ألبومها الجدي «شايفة فيك»: أغلى ماعندي صار بين أيديكم
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الوزير يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو: لن تكون مرتفعة مراعاة للمواطن
كامل الوزير يعلن: اتخذنا قرار رفع تذاكر السكة الحديد والمترو.. إحنا في مأزق
كامل الوزير: توجيه رئاسي بتدشين رسمي للخط الأول للقطار السريع في 7 نوفمبر
حوادث وقضايا
النيابة تحقق في الاعتداء على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية بالإسكندرية
النيابة العامة تحقق في التعدي على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية غير مرخصة بالإسكندرية
مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة في الترعة بالمنشاة بسوهاج
تليفزيون
إنت أهلاوي ولا زملكاوي.. كامل الوزير يجيب على سؤال عمرو أديب
عمرو أديب يناشد فريد الديب ع