عمال في بوينج الأمريكية يعتزمون الإضراب عن العمل مطلع الشهر المقبل

رفض ممثلو حوالي 2500 عامل في ثلاثة مصانع للصناعات العسكرية تابعة لمجموعة بوينج الأمريكية للصناعات الجوية والعسكرية في الولايات المتحدة العرض الحالي المقدم من الشركة بشأن عقد العمل الجديد، وقرروا بدء الإضراب عن العمل في المصانع الثلاثة بمنطقة سانت لويس الأمريكية اعتبارا من الاثنين أول أغسطس المقبل.

وقال ممثلو العمال إنه لا يمكن القبول بعقد غير عادل ولا متوازن، في حين تواصل الشركة جني مليارات الدولارات سنويا من وراء جهد العمال الأعضاء في النقابة الفرعية للمقاطعة رقم 837 لنقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية الأمريكية .

وقالت النقابة إن الشركة في السابق استولت على اشتراك معاش تقاعدي من عمالها، والآن لا تريد صرف تعويض عادل لهؤلاء الأعضاء. وأكدت النقابة أنها لن تسمح للشركة بتعريض حقوق التقاعد التي حصل عليها العمال بشق الأنفس للخطر.