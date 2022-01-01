استطلاع: 40% على الأقل من عمال مطارات بريطانيا يفكرون في الاستقالة

أظهر استطلاع رأي جديد أجري في المملكة المتحدة أن أكثر من اثنين من بين كل خمسة عمال في المطارات البريطانية يفكرون في الخروج من مجال هذا العمل.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 1700 عامل أجراه موقع "سي في- ليبراري" للوظائف أن أسباب الرغبة في الاستقالة تضمنت الرغبة في الحصول على أجر أفضل وضغط أقل، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأدعى اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يحصلوا على زيادة في الأجور خلال الـ12 شهرا الماضية.

وقال لي بيجينز، الرئيس التنفيذي لموقع "سي في -ليبراري": "مع وجود مثل هذه الفوضى في الصناعة، فليس من المفاجئ أن يفكر الكثير من عمال المطارات في ترك العمل".

وأضاف بيجينز "بناء على بياناتنا وأراء كل من العاملين الحاليين والسابقين في شركات الطيران والمطارات، إذا تم تحسين مستويات الأجور والمزايا، يمكن أن تخف هذه الأزمة بشكل كبير".