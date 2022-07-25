مياه أسيوط تجتمع لمتابعة برامج مشروعات التعاون الدولي

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عقد المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا اليوم مع إدارة برامج التمويل الأجنبي؛ لمناقشة الوضع القائم لبرامج مشروعات التعاون الدولى التي تنفذها الشركة.

وناقش الوضع الحالي لموقف تنفيذ برنامج (IWSSTA) دعم الحلول المتكاملة للمياه بكل تطبيقاته على مستوى قطاعات الشركة، ومراجعة الوضع التنفيذي لمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرى درنكة، قريتي دير درنكة ودرنكة الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه.

كما تابع الأعمال التنفيذية الجارية بالمعمل المركزي بمحطة مياه التشيكي بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، بهدف إجراء كل التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة.

ووجه بسرعة الدفع بعجلة العمل في مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني (IWSP2)، الذي خصص قيمة تقديرية لتحسين الخدمات بقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط مبلغ 50.6 مليون يورو من شركاء التنمية الأوربيين.

وشدد -أثناء الاجتماع- على ضرورة تذليل كل العقبات التي تحول دون الالتزام بالجدول الزمني المعد لتنفيذ تلك المشروعات الجارية ومناقشة أهم التحديات والتنسيق مع الجهات المعنية باعتبارهم شركاء في تعزيز أوجه الاستفادة من تلك المشروعات التنموية.