قتلت اليوتيوبر الشهيرة دانا العتيبي، اليوم الاثنين، على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.

وقالت تقارير إعلامية، إن دانا كانت حاملا في شهرها الثالث، ذاكرة أن زوجها جندي في مشاة البحرية الأمريكية، طعنها حتى الموت على طريق سريع في هاواي، وفق شبكة "روسيا اليوم".

يذكر أن دانا العتيبي فتاة مغربية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين.

واختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها، وهي من أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على "سناب شات".