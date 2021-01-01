 ألمانيا تضع فرنسا في الحسبان خلال مناقشات الطاقة النووية - بوابة الشروق
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ألمانيا تضع فرنسا في الحسبان خلال مناقشات الطاقة النووية

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 1:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 1:40 ص

عبرت برلين عن رغبتها في أن تأخذ وضع فرنسا في الحسبان عند النظر فيما إذا كانت ستمدد العمل بمحطات الطاقة النووية المتبقية الثلاثة في ألمانيا.

وقالت سكرتيرة شؤون برلمان الولاية بوزارة الاقتصاد، فرانشيسكا برانتنر، مساء اليوم الأحد على قناة "أيه آر دي" العامة إنه "في اختبار التحمل الجاري الآن، سنأخذ بالطبع في الاعتبار الوضع الصعب الذي تعيشه فرنسا الآن، لأن محطات الطاقة النووية الكثيرة جدا هناك لم تعد تعمل".

وقالت: "سنأخذ ذلك في الاعتبار، بما يمكننا من إظهار تضامننا في وجود حالة من عدم اليقين".

ووفقا للقانون الحالي، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الألمانية المتبقية الثلاثة نيكارويستهايم2 ،وإيمسلاند ،وإيسار2، بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر.

وتشكل هذه المحطات حوالي 6% من صافي توليد الكهرباء في ألمانيا هذا العام. وتم توليد حوالي 10% من الكهرباء بالغاز الطبيعي حتى الآن.

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