نصرالله: دائرة التهديد تطال كل حقول النفط في إسرائيل إذا لم يستخرج لبنان نفطه

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مساء اليوم الإثنين، أن دائرة التهديد تطال كل حقول النفط في إسرائيل إذا لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه.

جاءت تصريحات نصرالله في "حوار الأربعين" على قناة "الميادين" التي تبث من لبنان.

وقال نصرالله: "كل الحقول هي في دائرة التهديد والإحداثيات موجودة لدينا.. لا هدف للعـدو في البحر والجو لا تطاله صـواريخ المقاومة الدقيقة"، مضيفاً سنمنع إخراج النفط والغاز المنهوب الإسرائيلي ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه.

وأضاف نصر الله: "لبنان الرسمي قدم عرضًا ينبغي أن لا يرفضه العـدو والمطلوب ليس فقط تحصيل الحدود التي طلبتها الدولة اللبنانية بل أيضًا رفع الفيتو والمنع والتهديد للشركات (توتال الفرنسية وشركات إيطالية وروسية)".

وتابع نصرالله" على ضوء الجواب الإسرائيلي يتقرر الموقف ولبنان هو المعتدى عليه"، معتبراً أن "الوقت ليس مفتوحا بل فقط إلى أيلول(سبتمبر).. إذا جاء أيلول (سبتمبر) وبدأ العـدو بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون إلى المشكل".

وأعلن نصر الله أنه "إذا حاولوا الخداع والتسويف سنعتبر أن أمريكا واسرائيل يخدعان لبنان ونحن بلد لا يقبل بالخداع" مضيفاً "هدفنا أن يستخرج لبنان النفط والغاز لأنه الطريق الوحيد لنجاة لبنان".

ورأى نصر الله أن "الدولة اللبنانية بحسب كل الشواهد من 1948 إلى اليوم عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب لحماية لبنان وثروات لبنان".

وعن معادلة كاريش وما بعد كاريش، أوضح نصرالله أنه لم يتم التنسيق "لا مع الأخوة السوريين ولا الإيرانيين"، مضيفاً "قلت في الخطاب إن المسألة أكبر من كاريش مقابل قانا.. لو جمّد العـدو الاستخراج من كاريش كان لبنان حقق نصراً معنوياً لكن دون إنجاز عملي".

وعن المسيرات الثلاث التي أطلقها حزب الله مؤخرا فوق حقل كاريش، كشف نصرالله عن أن "المسيّرة الثالثة لم يسقطها الإسرائيليون فوق حقل كاريش بل سقطت من تلقاء نفسها في البحر".

وتابع نصرالله "إذا ذهبت الأمور إلى الحرب يكفي أن أقول للبنانيين كونوا على ثقة بربكم وربنا وأن يثقوا أن لديهم في المقـاومة من القوة والقدرة البشرية والعسكرية والمادية ما سيجعل إسرائيل تخضع لإرادة لبنان".

واعتبر نصر الله أن "العـدو أنهى التنقيب والحفر والاستكشاف والسفينة هي لأجل الاستخراج وهم منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان. وجزء أساسي من المعركة اليوم هو تأمين البديل عن الغاز والنفط الروسي لأوروبا و(الرئيس الأمريكي جو )بايدن جاء إلى المنطقة من أجل الغاز والنفط".

ورأى الأمين العام لحزب الله أن "هناك فرصة في ظل الحاجة الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية لاستخراج النفط والغاز وفرصة أنهم لا يريدون حرباً أخرى، هنا يجب أن يستفيد لبنان من الفرصة الذهبية".

ورداً على طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالحصول على مساعدة إيرانية في ملف الكهرباء، قال نصرالله "أنا حاضر أن أجلب فيول(وقودا) إيرانيا مجانا لمعامل الكهرباء اللبنانية لكن فلتقل الحكومة اللبنانية أنها جاهزة لاستقبال هذا الفيول، ولتبلّغني الدولة اللبنانية بقبولها هبة فيول من إيران ونحن حزب الله حاضرون لإحضاره".