دبلوماسي بيلاروسي: الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون فرصة عظيمة لبيلاروسيا

قال السفير البيلاروسي لدى الصين يوري سينكو إن عضوية بيلاروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون هي فرصة لبيلاروسيا للمشاركة في العديد من المشروعات.

وأشار سينكو -في تصريحات إعلامية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الاثنين- إلى فرص بيلاروسيا للانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية، قائلا "إن المنظمة سوق ضخمة والانضمام إليها فرصة عظيمة للمشاركة في العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا فيها".

وذكر السفير البيلاروسي أنه من المتوقع إجراء مفاوضات على أعلى مستوى بين بيلاروسيا والصين في سبتمبر المقبل في هذا الصدد، قائلا "نحن ننتظر القرار، ويظهر مسار الأحداث أن مثل هذه المفاوضات من المرجح أن تتم إذا لم يعيقها شيء، نأمل ألا تشكل الجائحة عائقا أمام ذلك".

يُشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية إقليمية تأسست في يونيو 2001، وتضم المنظمة تسع دول هي روسيا والهند وإيران والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.