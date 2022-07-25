فيديو- حجازي يستقبل طارق حامد في تدريبات اتحاد جدة

انضم طارق حامد لاعب منتخبنا الوطني، اليوم الاثنين، إلى معسكر إعداد فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي في النمسا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن أمس الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع طارق حامد حتى صيف 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وحرص أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة ومنتخب مصر، على استقبال زميله طارق حامد عند وصوله إلى معسكر الفريق السعودي بالنمسا.

ويلعب حجازي في صفوف فريق اتحاد جدة منذ صيف 2020، ويتبقى في عقد المدافع المصري مع ناديه السعودي موسمًا واحدًا، حيث سينتهى التعاقد بين الطرفين في صيف 2023.