قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه ستتم إزالة أي مخالفات في الساحل الشمالي حال ثبوت حدوث ذلك، وذلك في تعليقها على أزمة (نحر) بعض شواطئ خليج سيدي عبد الرحمن "الساحل الشمالي".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن هناك إجراءات تصحيحية دون الحاجة إلى الإزالة في بعض الحالات.

وتابعت: "أي إجراء تصحيحي يمكن أن يُعيد الوضع لما كان عليه ستتخذه الدولة على الفور، ومن ارتكب الخطأ سيدفع الثمن".

وأكملت: "الشركة المنفذة التي تشرف على المشروع أوقفت أعمال التكريك عندما طلبنا ذلك".