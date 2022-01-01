سلطة الطيران المدني تنظم دورة تدريبية عن «حماية حقوق المسافر الجوي»

نظمت سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع المنظمة العربية للطيران "ACAO"، دورة تدريبية بعنوان "حماية حقوق المسافر الجوي"، وتستمر حتى يوم 28 يوليو الحالي، بمشاركة ممثلين عن إدارات النقل الجوي بسلطات الطيران المدني في كل من مصر والأردن والبحرين والسعودية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني الدكتور مهندس أشرف نوير -في بيان لوزارة الطيران- إن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وتدريب العنصر البشري، مؤكدا اهتمام الوزارة باستضافة دورات المنظمة العربية للطيران بما يسهم في نشر الوعي والثقافة بالنسبة لحقوق المسافر الجوي، وكذلك تعريف المتدربين بالقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار.

وأعرب رئيس سلطة الطيران المدني عن سعادته بالتنسيق المستمر مع المنظمة العربية للطيران المدني، كما وجه الشكر والتقدير لمدير عام المنظمة المهندس عبد النبي منار لانعقاد دوراتها بمصر.

يشرف على تنظيم الدورة التدريبية خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران خالد عنتر، ويقوم بإلقاء المحاضرات الدكتور عصام عبد المعبود أستاذ القانون التجاري الدولي بجامعة القاهرة، وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع القدرات التدريبية للعاملين بسلطات الطيران المدني في مجال حقوق المسافر الجوي، بالإضافة إلى تعريف المتدربين بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة المتعلقة بحقوق المسافر الجوي والتي تكفل حماية حقوق الراكب بداية من تواصله بشركة الطيران وحجز تذكرة السفر وحتى وصوله إلى المقصد النهائي فضلًا عن تحديد الالتزامات الخاصة بالركاب.

ومن المقرر عقد دورتين تدريبيتين بوزارة الطيران المدني خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين: الأولى بعنوان "اقتصاديات النقل الجوي" والمقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، والدورة الثانية بعنوان "مهارات التفاوض" وذلك في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل.